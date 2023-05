La candencia del torneo Super Strong Style 16 que este año presenta PROGRESS es, cuanto menos, la mayor desde 2019, antes de que la pandemia afectara a la escena británica y a medio mundo. Y Will Ospreay supone uno de los principales motivos, quien ha regresado a la promotora tras cuatro años ausente.

Sin embargo, con lo sucedido hoy en el segundo tercio de este Chapter 153, ya podemos descartar que Ospreay se alce ganador de la justa. He aquí los resultados de una velada que dejó bastantes sorpresas.

La derrota de Ospreay cierra la puerta, al menos a priori, a un choque entre “The Assassin” y Spike Trivet, indicándonos, seguramente, que el líder de United Empire estará bastante ocupado en lo que queda de primavera y en el verano que se avecina, con dos luchas previstas contra Kenny Omega.

Y mirando hacia el estelar, Sunshine Machine ven concluir su excelente reinado, alcanzando un total de 385 días. Esto, asimismo, cierra la puerta también a un combate campeones vs. campeones contra FTR, luego de sugerirse que PROGRESS y AEW trazarían un “crossover”. Si bien tal colaboración se daría de cara a All In, y hasta entonces, Chuck Mambo y TK Cooper podrían recuperar sus oros.

► La semana no acaba en PROGRESS

Y sólo resta ya una última parada, mañana lunes, para conocer quién conquistará el Super Strong Style 16. A celebrarse de nuevo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), la tercera jornada del torneo presenta el siguiente cartel.