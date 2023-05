Tony Khan quiere a Jushin “Thunder” Liger en AEW

Jushin “Thunder” Liger no ha trabajado hasta ahora en AEW pero Tony Khan tiene una interesante idea en mente para que lo haga. Durante la conferencia de prensa posterior a Double or Nothing 2023 -el presidente All Elite también desveló que ha hablado con Goldberg y dio más detalles de AEW Collision– comentaba que le gustaría que apareciera durante el torneo por la Copa Owen Hart.

► Tony Khan quiere a Jushin Liger en AEW

“No estoy seguro de esto, he tenido algunas conversaciones agradables. Tengo esperanza y hablé con New Japan Pro-Wrestling. Creo que sería genial y ellos también lo creen. Uno de los grandes oponentes de Owen Hart, un rival, han competido juntos, ambos son ex campeones peso junior IWGP. ¿No sería increíble si pudiéramos traer a Jushin ‘Thunder’ Liger a Canadá?

“Él ha competido contra Owen Hart, ha competido en Canadá y ha competido en Stampede Wrestling. Eso sería algo realmente especial. Coincidiendo con AEW en Canadá, la puerta prohibida y nuestra asociación con New Japan, y lo más importante, el torneo de la Copa Owen Hart, creo que sería genial que Jushin Thunder Liger pudiera venir. Soy optimista de que pueda hacerlo”.

Como el mismo Tony Khan y Martha Hart anunciaron durante el reciente evento pay-per-view, el torneo en homenaje a Owen Hart dará comienzo en Canadá durante el fin de semana de AEWxNJPW Forbidden Door. Las finales serán el sábado 15 de julio en el Calgary Stampede Saddledome en Calgary, Alberta Canadá. Recordemos que la primera edición la ganaron Adam Cole y Britt Baker.

Todavía no se sabe quienes van a participar en esta segunda. Continuaremos informando a medida que tengamos más información. También acerca de la posible participación de Jushin “Thunder” Liger. Aunque nadie debería esperar que tenga un combate ya que está retirado de los encordados desde enero de 2020. Aún así, su sola aparición sería un gran momento para todos en AEW.