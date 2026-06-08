En su noveno evento de 2026, GWF presentó ayer 7 de junio, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín (Alemania), nueva edición de Rising Heat.

Como lucha principal, Ahura defendió por primera vez el Campeonato Mundial GWF, teniendo a Axel Tischer de retador.

Tres oros más se defendieron. Blutsbrüder buscaron conservar el Campeonato de Parejas GWF ante Sunshine Machine, The Royal Throne intentaron hacer lo propio con el Campeonato de Parejas Mixtas GWF frente a Reyca y Tarkan Aslan, mientras Toni Harting lanzó un reto abierto por el Campeonato de Berlín GWF.

Completando el cartel, Peter Tihanyi vs. Shaqiri, Rambo vs. Metehan vs. Fast Time Moodo y A Bite Of Baklava vs. Gulyas Bros.

Rising Heat 2026 pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de GWF, donde está disponible para su visionado.

► Temprano verano

LUCHA A TRES BANDAS: Metehan derrotó a Rambo y Fast Time Moodo. Muy dinámica lucha para empezar la velada, donde pese a no haber alianza entre los rudos, Rambo los combatió sobre el ring a modo de 2 vs. 1 en numerosas ocasiones. Y por rudo, Metehan no tuvo rival, porque su victoria se dio en su línea, cuando sobre los ocho minutos, luego de que Rambo ejecutara un Belly To Belly sobre Moodo desde la tercera cuerda, el ex NXT UK aprovechara para endosarle a «el Comandante» su Sliding Forearm, poniéndolo seguidamente de espaldas planas. ♠♠♠3/4 Metehan, cual Pol Badía, se rio en la cara de Moodo acabada la lucha. Teóricamente, no había ningún premio sobre la mesa, sólo la honra de vencer. Más tarde, se entendería el sentido del combate.

CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS GWF: The Royal Throne (Sultan Suzu y Sorani) (con Kourosh Bohemian) derrotaron a Reyca y Tarkan Aslan para retener el título. Revancha del encuentro que tuvo lugar en la primera jornada de la última World Cup de GWF. Y de nuevo, Suzu supuso la clave, rompiendo lo que apuntaba a cuenta de tres segura sobre Sorani tras un Death Valley Driver de Aslan. Reyca, entonces, la sacó del ring, pero Sorani se repuso, tumbó a Aslan con un Samoan Drop y e hizo que se rindiera vía Camel Clutch. Los aspirantes debieron lidiar con los trampeos de los campeones durante algunos puntos, aunque su victoria sí pudo decirse que en última instancia fue limpia. ♠♠♠

Peter Tihanyi derrotó a Shaqiri. Lució bien aquí Shaqiri, zarandeando a Tihanyi de un lado a otro del ring cual Batista en sus mejores tiempos. De hecho, su «taunt» y su remate (incluso varios tatuajes) son idénticos a los del hoy actor. Y Shaqiri buscó su Sit-Out Powerbomb para ganar, pero Tihanyi la reversó antes de que pudiera consumar la movida y lo puso de espaldas planas mediante un súbito pin. Parece que, con todo, Shaqiri sigue siendo uno de esos colosos que aunque dominantes, suelen acabar perdiendo, pues supuso su segunda derrota consecutiva, tras caer ante Axel Tischer en la segunda jornada de la World Cup. ♠♠♠3/4 Shaqiri se marchó visiblemente enfadado.

CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Blutsbrüder (Erkan Sulcani & Evil Jared) (c) (con Georg Asgolar y D-Nice) derrotaron a Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) para retener el título. Los ingleses fueron destronados en la segunda jornada de la última World Cup, aunque no encajaron la cuenta de tres. Una interferencia de Jared, desequilibrando a Mambo cuando hacía de las suyas sobre las cuerdas, permitió que los rudos tuvieran el control. Dominio entonces de los campeones hasta el contrataque de los retadores, que tuvieron ganada la lucha tras su combo Diving Elbow Drop + Shooting Star Press, pero Asgolar y D-Nice sacaron al réferi del ring. Inexplicablemente, el colegiado no los expulsó de ringside. Porque acabaron por ser decisivos, evitando que poco después, Cooper no subiera al cuadrilátero para evitar que Mambo sucumbiera a la cuenta de tres luego de una bofetada marca de la casa de Jared. ♠♠♠1/4 Acabado el combate, Cooper culpó a Mambo del resultado y lo retó de cara a Summer Smash (12 de julio), siguiente cita de GWF. Mambo, sorprendido, rehusó aceptar. Catalizador un tanto artificioso, porque el equipo no venía de tensiones previas ni las hubo durante la lucha que nos ocupa.

GWF anunció que Metehan buscaría el Campeonato Internacional TNA de Mustafa Ali en Summer Smash. He ahí el porqué de la disputa del «opener». Parece que Ali ejercerá de técnico, lejos de su rol en TNA.

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF, RETO ABIERTO: Toni Harting (c) derrotó a Pascal Spalter para retener el título. Spalter fue atacado por Harting cuando se dirigía hacia Villa Escándalo. Duelo muy reñido, Harting tomó ventaja en los compases finales, pero la resiliencia de Spalter, que no sucumbió al pin tras la Tornado Kick, hizo que el campeón arrancase el protector de un esquinero, buscando el trampeo. La réferi lo vio, y mientras esta volvía a colocar el protector, Spalter enganchó en un paquetito a Harting, sin que nadie ejecutara la cuenta. Spalter recriminó a la colegiada el despiste, tiempo en el que Harting se repuso y lanzó otra Tornado Kick. Esta vez sí: 1, 2 y 3. Tercera defensa de Harting desde que conquistara la correa en Mystery Mayhem 2026. ♠♠♠1/4

A Bite Of Baklava (Aytac Bahar y Joshua Amaru) derrotaron a Gulyas Bros (Atilla Gulyas y Vilmos Gulyas). Choque muy maniqueísta, con Bahar y Amaru de absolutos favoritos. Amaru protagonizó un gran «hot tag», devolviendo el equilibrio a la contienda, hasta que un Flatliner asistido sobre Attila, quien seguidamente fue puesto de espaldas planas, la decantó del lado de los técnicos. Punto de relleno, demasiado largo diría (11 minutos, teniendo en cuenta que otras luchas más importantes duraron menos), pero que generó muy buenas reacciones en el respetable. ♠♠♠1/4

CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Ahura (c) derrotó a Axel Tischer para retener el título. Ahura debía defender por primera vez su oro en la segunda jornada de la World Cup, tras una victoria de Tischer sobre Fast Time Moodo 24 horas con la que se ganó su tentativa, pero el campeón alegó estar lesionado. Mucho «brawleo» en el inicio, sobre todo fuera del ring, con Ahura llenándose de cerveza por el camino, entre un público dividido. Tras varios minutos de dominio de Ahura, centrándose en el cuello de Tischer,este se revolvió y la lucha comenzó a cargarse de falsos finales, poco antes de que la fanaticada corease «This is awesome» al ver cómo Ahura aplicaba un Destino que dejaba el conteo en 2.99. Tischer recuperó terreno, y Shaqiri surgió de la nada para aplicarle una Lanza. Ahura, provechoso, se sacó su Salamandra: Tischer «kickeó» en el último instante. Shaqiri fue expulsado de «ringside» (por fin un árbitro competente), ante el disgusto de Ahura, que intentó una segunda Salamandra. Tischer se zafó y respondió con una Powerbomb. Ahura también «kickeó» in extremis. A estas alturas, Tischer tenía el cuello tan dolorido que apenas podía

erguirse. Tal debilidad fue clave, porque en un último intercambio de movidas, sobre los 20 minutos, Tischer no pudo hacer su Rebound Lariat y Ahura lo enganchó para aplicarle un Martinete. Ahora sí, Tischer ya no «kickeó». ♠♠♠♠

Como epílogo, Ahura celebró su triunfo junto a Shaqiri.

⇒ Sin Sunshine Machine como campeones, la división «tag team» de GWF (tanto masculina como mixta) es actualmente el punto débil de la compañía, y eso repercute en el global de los shows. Rising Heat 2026, así, tuvo en los encuentros por equipos una ligera mácula que impidió que su conjunto resultase redondo. La buena noticia, el estreno de Ahura como monarca no estuvo marcado por los ardides, en un «bookeo» que espero se mantenga lejano al de Jane Nero. Mientras, Peter Tihanyi, Metehan, Rambo y Fast Time Moodo volvieron a demostrar que son seguros de vida, y en buena parte, gracias a ellos este Rising Heat se hizo disfrutable.

♠♠♠1/2