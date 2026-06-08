AJ Styles no cree que WWE deje la era PG

Algunos fanáticos viejos de la WWE recordarán cómo eran las cosas durante la Attitude Era que culiminó a inicios de este siglo, y resulta imposible no compararla con el producto actual. Violencia, sangre, entre otras cosas, era un contenido bastante común en aquella época, pero era un producto totalmente diferente que estaba enfocado para una audiencia específica; hoy en día, la WWE opera a nivel global y sus fanáticos son mucho más jóvenes ahora que en aquel entonces.

► La Attitude Era no volverá jamás

AJ Styles no parece convencido de que la WWE vaya a regresar pronto al estilo de la Attitude Era. Durante su podcast «The Phenomenally Retro», le preguntaron si la WWE podría volver a un producto más violento, atrevido o con un tono más duro, y el miembro del Salón de la Fama WWE dejó claro que la dirección actual de la compañía tiene sentido para la situación actual de la WWE, mencionando que la sangre aún puede funcionar en el contexto adecuado, aunque no cree que la WWE deba pasar de una clasificación PG a algo más cercano a PG-13.

“Creo que hay un momento y un lugar para una historia con algo de sangre. Lo entiendo. Pero decir que vamos a volver de la clasificación PG a PG, incluso a PG-13 o lo que sea que sea el siguiente paso, no creo que debamos hacerlo”.

“Creo que los jóvenes son nuestra base. Así que, no puedo negarlo, tenemos que poder hacer shows en otros países también. Y puede que no les guste todo eso. Quieren ver lo que quieren ver allí, y la WWE es mundial. Así que creo que tenemos que lidiar con las limitaciones de tener al mundo involucrado ahora para que más gente nos vea”.

“Así que, simplemente no veo que vayamos a dejar atrás la era PG. Porque era diferente a lo que habíamos visto en los últimos años. Era simplemente diferente. Pero ahora estoy de acuerdo. Uno mira hacia atrás y piensa: ‘Eso es un poco tonto. No tiene ningún sentido’”.

“Sabes, porque ahora entendemos un poco más que antes. Y les hemos contado historias que sí tenían sentido desde el punto de vista psicológico, como: ‘Oye, sí, si el tipo te saca una pistola, iría a la cárcel. ¿Qué tal si hacemos eso?’ ¿Sabes?”.

Styles no está contra la Era Attitude ni la nostalgia, simplemente dejó claro que la WWE es una compañía diferente ahora, y no cree que la compañía vaya a abandonar su enfoque apto para todo público en un futuro próximo.