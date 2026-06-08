El Allegiant Stadium de Las Vegas fue sede de WrestleMania 41 y 42, marcando la primera vez que la misma ciudad albergaba WrestleMania dos años consecutivos desde WrestleMania IV y V en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1988 y 1989. Sin embargo, recordemos que la edición de este año supuestamente iba a llevarse a cabo en New Orleans, pero WWE cambió sobre la marcha justificando su medida en el éxito que había tenido la edición del año pasado.

► WWE vio gran potencial turístico en Las Vegas

No todos estaban contentos con que Las Vegas fuera sede del multitudinario evento dos años seguidos, especialmente después de que WrestleMania 42 originalmente se planeaba celebrar en Nueva Orleans, pero el presidente de la WWE, Nick Khan, justificó la decisión durante una reciente entrevista con «Sports Business Journal», justificándolo en el potencial turístico de Las Vegas.

«El año pasado establecimos récords, al igual que el año anterior y el anterior a ese. Cuando fui allí para su primer Super Bowl hace un par de años, me sorprendió, pero no me extrañó, lo fácil que fue para Las Vegas manejar semejante multitud«.

«Nos reunimos con un señor llamado Steve Hill de la Autoridad de Turismo y Convenciones de Las Vegas y cerramos un trato con él. El evento fue todo un éxito el año pasado. Así que cerramos otro este año«.

WWE ha cambiado la cultura relacionada a WrestleMania en los últimos años, y en el 2027 llevará a cabo su primera edición fuera de Norteamérica, cuando el evento se desarrolle en Arabia Saudita.