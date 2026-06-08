NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Gran final | YOH cobra venganza y gana

Tuvo que pasar un año para que YOH cobrara venganza y se proclamara vencedor del torneo «Best of the Super Jr 33«. Fue el Ota City General Gymnasium a donde New Japan Pro Wrestling se trasladó para esta función.

► «Best of the Super Jr. 33»

Antes de ello, El Desperado y Hyo volvieron a hacer equipo para doblegar a at House Of Torture (SHO y Yoshinobu Kanemaru). Dick Togo con Myonmyon en brazos, quiso desestabilizar a Hyo, pero en eso llegó el Ejército Revolucionario Goto, quienes ayudaron a Hyō arescatar a Myonmyon. Hyo prometió volver a NJPW y espera hacerlo en el torneo de parejas.

Jun Kasai y su estilo death match apoyaron a Aaron Wolf y Toru Yano contra House of Torture (Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo) en un capítulo más de la rivalidad de Wolf y Narita. Tras la batalla, Wolf dejó abierta la invitación a Kasai para el siguiente torneo de parejas.

En la semifinal, Unbound Co. (OSKAR, Yota Tsuji y Yuto-Ice) fueron implacables ante United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan y Zane Jay).

Antes de la gran final, el presidente Hiroshi Tanahashi anunció a los ganadores de los Premios BOSJ 33, elegidos por votación de los aficionados.

* Premio a la Actuación Destacada: Jun Kasai

* Premio al Espíritu Combativo: Daiki Nagai

* Premio a la Técnica: Robbie X

YOH y Fujita se enfrentaron durante casi 30 minutos para cerrar el torneo BOSJ de este año, un combate que fue una revancha de la final del torneo del año pasado. YOH prometió llevar a CHAOS consigo al combate y, en el fragor de la batalla, desplegó una serie de movimientos muy conocidos. A pesar de la intensa ofensiva, Fujita siguió luchando. No fue hasta que YOH aplicó un Direct Drive que finalmente logró inmovilizar los hombros de Fujita contra la lona para la cuenta de tres.

La celebración de YOH se vio interrumpida por el campeón junior IWGP, DOUKI, y luego por un ataque sorpresa de SHO. YOH logró defenderse de ambos luchadores de House of Torture, mientras que Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano, antiguos miembros de CHAOS, salieron corriendo para apoyarlo.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 07.06.2026

Ota City General Gymnasium

3,969 Espectadores – No Vacancy

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vencieron a Tiger Mask, Masatora Yasuda y Taisei Nakahara (6:16) con un Crab Hold de YOSHI-HASHI sobre Nakahara.

2. Jake Lee, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Shota Umino, El Phantasmo y Jado (7:44) con un Front Necklock de Lee sobre Jado.

3. Master Wato, Ryusuke Taguchi, Daisuke Sasaki , Nick Wayne y Valiente Jr. vencieron a Taiji Ishimori, Robbie X, Titán, Gedo y Daiki Nagai (10:25) con Oh My y Garankle Hold de Taguchi sobre Gedo.

4. El Desperado y Hyo vencieron a SHO y Yoshinobu Kanemaru (6:21) con la Pinche Loco de Desperado sobre Kanemaru.

5. Yuya Uemura, Taichi y KUSHIDA vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Robbie Eagles (8:10) con un Pole Star Crucifix Hold de Taichi sobre Jackson.

6. Aaron Wolf, Toru Yano y Jun Kasai vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (7:11) con un Angle Slam de Wolf sobre Togo.

7. Yota Tsuji, Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Callum Newman, Great-O-Khan y Zane Jay (13:55) con un Silver Lining de Tsuji sobre Jay.

8. Best of the Super Jr. – Final: YOH venció a Kosei Fujita (28:01) con un DIRECT DRIVE.