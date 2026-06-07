NJPW: Resultados «Best of the Super Jr. 33» – Kosei Fujita y YOH a la final

El G Messe Gunma fue la sede para la penúltima fecha del torneo «Best of the Super Jr. 33«, donde New Japan Pro Wrestling efectuó la ronda semifinal.

► «Best of the Super Jr. 33»

House Of Torture (Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi) doblegaron con artimañas al combiando de Aaron Wolf, KUSHIDA, Ryusuke Taguchi y Toru Yano. Esta lucha fue previa a la confrontación titular entre Narita y Wolf.

El Desperado y Hyo integraron una poderosa dupla que pasó sobre Daisuke Sasaki y Dick Togo.

En la primera semifinal, Fujita se enfrentó a su compañero de TMDK y miembro de Ichiban Sweet Boy, Robbie Eagles. Los veteranos compañeros de equipo no se contuvieron. Al final, Fujita se alzó con la victoria, logrando aplicar un Thrill Ride a Eagles y conseguir la cuenta de tres.

En el evento principal, YOH se enfrentó a Master Wato para decidir al otro finalista del torneo. YOH hizo que Wato se rindiera con su llave de sumisión Anaconda Vice.

Por segundo año consecutivo ambos luchadores consigue a llegar a la instancia final. ¿Será la oportunidad de la revancha de YOH o Kosei Fujita hará el doblete?

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 05.06.2026

G Messe Gunma

1,102 Espectadores

1. Valiente Jr. y Tatsuya Matsumoto vencieron a Tiger Mask y Taisei Nakahara (7:27) con un Modified Achilles Hold de Valiente sobre Nakahara.

2. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuya Uemura y Masatora Yasuda (7:29) com un Senton de Jackson sobre Yasuda.

3. Jun Kasai y Nick Wayne vencieron a Titan y Gedo (3:57) con Goin G MY WAY de Kasai sobre Gedo.

4. El Desperado y Hyo vencieron a Daisuke Sasaki y Dick Togo (6:20) con la Numero Dos de Desperado sobre Togo.

5. Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Aaron Wolf, Toru Yano, Ryusuke Taguchi y KUSHIDA (8:50) con la Big Juice de Takahashi sobre Taguchi.

6. Callum Newman, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zayn Jay vencieron a Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai (10:05) con un Prince’s Curse de Newman sobre Nagai.

7. Best of the Super Jr. – Semifinal: Kosei Fujita venció a Robbie Eagles (18:42) con un Thrill Ride.

8. Best of the Super Jr. – Semifinal: YOH venció a Master Wato (16:43) con un Anaconda Vice.