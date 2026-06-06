NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 12 Definidas las semifinales

Por segunda noche consecutiva, New Japan Pro Wrestling llegó al Korakuen Hall de Tokio para el cierre de la fase de grupos del torneo «Best of the Super Jr 33«.

► «Best of the Super Jr 33» Día 12

A pesar de las intervenciones, SHO se llevó el duelo contra Jakob Austin Young para cerrar su participación con doce unidades.

En batalla de veteranos, Taiji Ishimori usó su gran arsenal luchístico contra KUSHIDA también acumulando doce unidades.

El Desperado se impuso a Yoshinobu Kanemaru, intentando recuperarse del descalabro de la jornada previa, ligando su sexto triunfo.

YOH continuó con su increíble impulso, dominando en esta ocasión a Daisuke Sasaki y cuantificando doce tantos.

Robbie Eagles finiquitó sin problema su duelo ante Hyo acumulando doce puntos.

Kosei Fujita no aflojó el paso y esta vez no tuvo problemas ante Daiki Nagai que no logró un solo punto. Fujita concluyó con doce puntos.

Valiente Jr. cerró su participación en el torneo con una victoria que puso fin a las aspiraciones de Robbie X. Ninguno de los dos estaba en posibilidades de avanzar.

Ryusuke Taguchi se llevó el duelo ante Jun Kasai, cortando sus posibilidades de clasificar a la siguiente etapa.

Titán no pudo romper su racha negativa y cayó ante Francesco Akira, quien obtuvo su quinto resultado positivo. Ambos quedaron eliminados.

Master Wato logró su sexta victoria doblegando a Nick Wayne en un choque muy reñido. Éste combate cerró la fase de grupos.

De esta manera, Master Wato y Kosei Fujita avanzaron como primer y segundo lugar del Grupo A. Con respecto al Grupo B, quienes lograron su clasificación fueron Robbie Eagles y YOH.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 03.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,255 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [12] venció a Jakob Austin Young [6] (3:06) con Towel Throw.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [12] venció a KUSHIDA [6] (6:20) con un Bloody Cross.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [12] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (5:42) mit dem Pinche Loco.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [12] venció a Daisuke Sasaki [6] (9:42) con un Five Star Clutch.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [12] venció a Hyo [6] (8:34) con un Ron Miller Special.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [12] venció a Daiki Nagai [0] (8:24) con un Crab Hold.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Valiente Jr. [6] venció a Robbie X [10] (8:24) con un Modified Achilles Hold.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ryusuke Taguchi [8] venció a Jun Kasai [10] (5:10) con Goin G MY WAY.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [10] venció a Titan [10] (13:54) con una Ground Tarantula.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [12] venció a Nick Wayne [10] (14:10) con un Tsutenkaku German Suplex Hold

– Best of the Super Jr. 33 Clasificación Final:

Grupo A:

1. Master Wato [12]*

2. Kosei Fujita [12]*

3. Francesco Akira [12]

-. Titan [10]

-. Jun Kasai [10]

-. Nick Wayne [10]

-. Robbie X [10]

8. Ryusuke Taguchi [8]

9. Valiente Jr. [6]

10. Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles [12]*

2. YOH [12]*

3. El Desperado [12]

-. SHO [12]

-. Taiji Ishimori [12]

6. Daisuke Sasaki [6]

-. Yoshinobu Kanemaru [6]

-. Hyo [6]

-. Jakob Austin Young [6]

-. KUSHIDA [6]

*A semifinales