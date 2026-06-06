NJPW: Resultados «Best of the Super Jr 33» Día 11

New Japan Pro Wrestling retornó al Tokyo Korakuen Hall para la onceava jornada del torneo «Best of the Super Jr 33«.
► «Best of the Super Jr, 33» Día 11
En esta ocasión todos los competidores vieron actifivad. Robbie X ligó su quinto triunfo doblegando a Daiki Nagai, que sin puntos, está fuera de toda posibilidad.
KUSHIDA logró superar todos los ataques arteros de Yoshinobu Kanemaru consiguiendo
Francesco Akira se sobrepuso al dominio de Ryusuke Taguchi y acumuló su quinta victoria.
Empleando sus marrullerías, SHO puro superar a Daisuke Sasaki sumando diez unidades.
El habilidoso Nick Wayne estableció su dominio sobre el mexicano Valiente Jr. en lo que derivó en su quinto resultado positivo.
En espectacular choque, Robbie Eagles no tuvo contemplaciones y superó a Jakob Austin Young.
El veterano Jun Kasai no permitió que Master Wato sumara más punto y lo dominó en recia refriega, empatándolo con diez unidades.
Taiji Ishimori usó su gran experiencia para someter a Hyo. Ishimori acumuló diez tantos.
La semifinal fue un duelo de alto nivel entre Kosei Fujita y Titán. Desafortunadamente el mexicano no pudo terminar su mala racha y volvió a caer. Ambos quedaron con diez puntos.
En la estelar, YOH logró un impresionante resultado para doblegar al El Desperado, empatándolo en el liderato.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 02.06.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,310 Espectadores
1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [10] venció a Daiki Nagai [0] (7:11) con una X EXPRESS.
2. Best of the Super Jr. – Grupo B: KUSHIDA [6] venció a Yoshinobu Kanemaru [6] (8:22) con Back to the Future.
3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [10] venció a Ryusuke Taguchi [6] (1:54)[/B] con un Inside Cradle.
4. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [10] venció a Daisuke Sasaki [6] (6:43) con un Shock Arrow.
5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Nick Wayne [10] venció a Valiente Jr. [4] (7:16) con Wayne’s World.
6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [10] venció a Jakob Austin Young (9:36) con la Hyperion
7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Jun Kasai [10] venció a Master Wato [10] (10:14) con Goin G MY WAY.
8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [10] venció a Hyo [6] (3:38) con un Bloody Cross.
9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [10] venció a Titan [10] (12:50) con un Thrill Ride.
10. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [10] venció a El Desperado [10] (16:44) con la El Es Culero.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Titan [10]
-. Master Wato [10]
-. Jun Kasai [10]
-. Francesco Akira [10]
-. Nick Wayne [10]
-. Kosei Fujita [10]
-. Robbie X [10]
8. Ryusuke Taguchi [6]
9. Valiente Jr. [4]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. El Desperado [10]
-. SHO [10]
-. YOH [10]
-. Taiji Ishimori [10]
-. Robbie Eagles [10]
6. Daisuke Sasaki [6]
-. Yoshinobu Kanemaru [6]
-. Hyo [6]
-. Jakob Austin Young [6]
-. KUSHIDA [6]