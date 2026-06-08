Místico y Titán vs. Soberano Jr. y Volador Jr. este martes en la Arena México

La alianza más explosiva del momento vuelve al estelar. Místico, el Campeón Mundial Semicompleto, y Titán, portador del Campeonato Mundial Welter, conforman la pareja técnica en un duelo que mantiene viva la rivalidad entre Soberano Jr. y el Ídolo de Tepito, quienes libraron apenas semanas atrás una disputa por el título. El ex pupilo retó a su ex padrino y perdió la apuesta por el cinturón, pero su sed de revancha no se ha apagado. A su lado, un Volador Jr. que lleva meses alineado con los rudos y que aporta experiencia y maldad a raudales. El sube y baja entre estos cuatro gladiadores promete chispas.