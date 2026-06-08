Místico y Titán vs. Soberano Jr. y Volador Jr. este martes en la Arena México

Martes de Arena México — 9 de junio de 2026
Arena México · 7:30 p.m. · YouTube / VideosOficialesCMLL
Lucha estelar en relevos
Rudos
La alianza más explosiva del momento vuelve al estelar. Místico, el Campeón Mundial Semicompleto, y Titán, portador del Campeonato Mundial Welter, conforman la pareja técnica en un duelo que mantiene viva la rivalidad entre Soberano Jr. y el Ídolo de Tepito, quienes libraron apenas semanas atrás una disputa por el título. El ex pupilo retó a su ex padrino y perdió la apuesta por el cinturón, pero su sed de revancha no se ha apagado. A su lado, un Volador Jr. que lleva meses alineado con los rudos y que aporta experiencia y maldad a raudales. El sube y baja entre estos cuatro gladiadores promete chispas.
Lucha semifinal · Match relámpago — México vs Japón
México (Técnico)
Japón (Rudo)
El Joven Maravilla vuelve al formato relámpago tras su consagración como bicampeón del Campeonato Universal 2026. Máscara Dorada tiene un registro impecable en los mano a mano de temporización, y frente a él se planta Yutani, el gladiador japonés que ya fue rival suyo en una lucha por el Campeonato Histórico Welter en marzo y que encarna la agresividad nipona en cada presentación en la México Catedral. El choque de estilos — la elegancia voladora de Dorada contra el físico y la rudeza de Yutani — ha dado resultados notables en el pasado. Diez minutos en el reloj y todo en juego.
Evento especial
Técnicos
Tercia de relevo con material en ascenso en ambas escuadras. Valiente Jr. busca consolidarse en el sector medio de la cartelera; Capitán Suicida, quien ha librado duelos por el Campeonato Nacional Welter en fechas recientes, aporta velocidad y verticalidad, mientras que Fugaz es uno de los voladores más emocionantes de la división. Al frente, Terrible pone la jerarquía de veterano rudo que pocos ostentan en la empresa, secundado por Elemental y Explosivo. Función de medio cartel donde el ritmo no debería caer.
Tercera lucha de Amazonas
Técnicas
Rudas
La división femenil del CMLL mantiene una actividad envidiable y este martes presenta una tercia de lujo. Tessa Blanchard, la «gringa más mexicana», lleva meses reivindicando su figura como técnica predilecta del público de la Arena México. La acompañan Garra Negra y una Skadi que viene de ganar el Campeonato Nacional Femenil de Parejas junto a Kira. Del otro lado, Keyra es de las rudas más peligrosas del plantel y Candela ha demostrado madurez creciente. Reyna Isis completa el bloque rudo. Tres contra tres con mucho orgullo sobre la mesa.
Segunda lucha en relevos — México contra Japón
México (Técnicos)
Japón (Rudos)
La rivalidad México-Japón que recorre toda la cartelera desemboca aquí en una pareja de contrastes: Dulce Gardenia, uno de los personajes más singulares y queridos del elenco actual, junto a El Audaz, un técnico que se roba aplausos con su velocidad y creatividad aérea. Enfrente, Okumura, uno de los expatriados japoneses más longevos del Consejo, y Shoma Kato, representante del relevo generacional nipón en la empresa. Apertura de la segunda mitad de la función con sabor internacional.
Primera lucha a una caída · Revancha de pequeñas estrellas
La función arranca con la división de pequeñas estrellas, siempre fiel a la tradición de la Arena México. Angelito, Kaligua y Pequeño Magia buscan resarcirse de una derrota previa ante Mercurio y los hermanos Minos. Un arranque de calentamiento para el público que llega a la catedral de la lucha libre mexicana.
SuperLuchas · Martes 9 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México