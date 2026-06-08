Se cancela juicio de accionistas de la WWE

Vince McMahon tendrá una preocupación legal menos, ya que parece que pronto se presentará un acuerdo a los accionistas de la WWE, evitando así que él y otros ejecutivos tengan que testificar sobre la venta que dio origen a TKO Group Holdings en el 2023.

► Vince McMahon se libra de un problema

Un informe reciente de Brandon Thurston de POST Wrestling, mencionó que el juicio entre los accionistas y ejecutivos de la WWE ha sido cancelado, según confirmó la administradora judicial del Tribunal de Cancillería de Delaware, Tamara Burton. El juicio estaba programado para comenzar esta semana y tenía como objetivo determinar si la WWE fue infravalorada al ser vendida a Endeavor, lo que dio nacimiento a TKO Group Holdings. Vince McMahon, Nick Khan y otros ejecutivos de la WWE iban a testificar; sin embargo, ambas partes han llegado a un acuerdo y el mismo se presentará ante el tribunal para su aprobación.

Aún no se sabe los términos del acuerdo, pero este hecho evita que el director de contenido, Paul «Triple H» Levesque, George Barrios, Michelle Wilson, Ari Emanuel y otros ejecutivos de Endeavor tengan que declarar en juicio. Los accionistas alegan que Endeavor prometió ayuda con los problemas legales de Vince McMahon, así como apoyo continuo y empleo, para obtener un precio favorable por la empresa, en contra de los intereses de los accionistas.

No obstante, el caso de McMahon por trata de personas, abuso y acoso sexual aún está en curso (que lo obligó a renunciar a la WWE en el 2024). McMahon fue acusado de usar fondos de la empresa para pagar sobornos a víctimas de su presunto abuso y acoso por parte de la exempleada de la WWE, Janel Grant.