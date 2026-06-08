El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en la Accor Arena, en Paris, Francia, (anteriormente llamado como AccorHotels Arena, Palais Omnisports de Paris-Bercy), coliseo que tiene una capacidad para 20,301 personas.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2) Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2) Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Rey Mysterio, a pesar de ser el nuevo Gerente General de AAA, se dio el lujo de regresar a la acción en Raw, derrotando a Rusev para ganarse una oportunidad por el Campeonato Intercontinental WWE, en poder de Penta. La historia no necesita más contexto que ese: Rey Mysterio en París en un duelo titular ante un luchador del mismo estilo y lenguaje. El público francés recibirá a Mysterio con la energía que siempre reserva para las leyendas que lo han visitado, pero sin duda el mismo cariño le prodigarán a Penta. ¿Veremos un cambio titular o sólo una lucha espectacular y de gran nivel?

Lyra Valkyria recibe su oportunidad titular ante la Campeona Intercontinental WWE, Sol Ruca. La irlandesa compitiendo en Europa luchará un poco como en casa, así que los fans esperarán que termine prematuramente con el reinado de Ruca.

El torneo King of the Ring continúa. La semana pasada vimos clasificarse a Oba Femi y a Dominik Mysterio. Este lunes veremos otra eliminatoria: Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky Saints. El aguerrido Rollins viene de derrotar a Bron Breakker y tiene declaradas sus intenciones: quiere recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ricky Saints, quien acaba de integrarse a SmackDown, no ha encontrado su camino, pero tiene la oportunidad de robar un resultado que cambiaría su trayectoria de forma inmediata. Je’Von Evans es el más fresco del grupo. Su combinación de espectacularidad y espontaneidad le ha ganado al público de Raw en poco tiempo. Talla Tonga, quien mide más de 2.10 de estatura, es el rival a vencer de los otros tres.

Entre tanto, el torneo Queen of the Ring ya vio clasificarse a Iyo Sky y a Raquel Rodríguez. Ahora veremos a Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green. Por alguna razón, Morgan fue programada a pesar de ser la Campeona Mundial en un torneo que tiene como premio una oportunidad titular. Por eso hay rumores de que será sustituida de última hora por Stephanie Vaquer. Big Time Becks llega en modo venganza tras haber perdido el Campeonato Intercontinental Femenil. Alexa Bliss viene después de haber sido masacrada por Jade Cargill, así que no tiene muchas posibilidades, lo mismo que Chelsea Green, que gana una lucha para luego perder tres.

Oba Femi abre el show en París. Femi lleva el peso de la derrota ante Brock Lesnar en Clash in Italy, la victoria en el torneo King of the Ring en Turín el lunes pasado, y la incógnita de si tendrá otra lucha con Lesnar en SummerSlam.