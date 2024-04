Este año, a falta de un combate con alguna estrella internacional implicada que hiciera su debut, como sucedió en 2023 con Kota Ibushi, el Campeonato Mundial GCW fue principal protagonista de Spring Break, por tener a Blake Christian de monarca y por tener a Joey Janela de retador.

No obstante, ayer se dieron varias implicaciones destacables, caso de The Rock ‘n’ Roll Express, Minoru Suzuki, Masato Tanaka, Amazing Red (reemplazo de Dralístico, quien a su vez había sustituido a Volador Jr.) o varios talentos de Dragon Gate. Entretenido show, sin ningún combate descollante, eso sí.

Desde el Penns Landing Caterers de Philaldelphia (Pennsylvania, EEUU), GCW Joey Janela’s Spring Break 8 dejó los siguientes resultados.

Everyone deserves a Broski in their life who loves them as much as Jimmy loves @TheMattCardona #JJSB8 pic.twitter.com/TaBzzyTbAF