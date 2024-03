Un mes después de GCW Joey Janela‘s Spring Break 8, tendrá lugar Gringo Loco‘s The Wrld On Lucha, desde New Jersey. Pero la cita organizada por Janela no estará exenta de representación mexicana.

Como comentamos, Volador Jr. estaba programado para enfrentar precisamente allí a Gringo Loco en mano a mano. Y ahora, Janela anuncia la baja del «Depredador del Aire» por problemas de visado, aunque su sustituto no desmerece: Dralístico.

Véase, habrá representación mexicana en Spring Break y representación de AEW, ya que este gladiador tiene contrato con la casa Élite, donde, no obstante, lleva sin aparecer desde el pasado noviembre.

Gringo Loco se muestra entusiasmado por enfrentar a Dralístico.

Estamos a menos de una semana del inicio del «WrestleMania Weekend», festividades donde se ubica este GCW Joey Janela’s Spring Break 8, que tendrá lugar el 5 de abril desde el Penns Landing Caterers de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). He aquí su menú luchístico confirmado.

Blake vs Janela

Maki Death Kill vs RamHausen

Tanaka/Suzuki vs Masha/Rina

Mance vs Effy

Matt Cardona vs Blue Pain

Dragon Gate 6Man Tag

East West Express/Bailey vs RNR Express



