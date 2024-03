Antes de unirse a la WWE en 2016, AJ Styles era una estrella de la lucha libre profesional. Había tenido una carrera histórica en TNA. También conquistó NJPW. E igualmente viajó por toda la escena independiente. Sería casi imposible no saber quién era «The Phenomenal One». Quizá los fans más pequeños que solo miran la compañía número uno.

► Cuando AJ Styles firmó con WWE

Pero parece ser que Vince McMahon, entonces dueño de WWE, no lo conocía. Así lo recuerda el mismo Styles durante una reciente aparición en Fanatics Live.

«Creo que tenía 37 años cuando llegué a la WWE. El nombre censurado no me conocía. No tenía ni idea de quién era. Creo que fueron tipos que habían trabajado conmigo, probablemente en TNA y demás, los que pudieron decir: ‘Deja que este tipo entre tercero en el Rumble’. Finalmente, él dijo: ‘Está bien, déjenlo’. Entonces, sucedió la reacción, pero aún así no lo creía. Él decía: ‘Es una casualidad’. Al día siguiente, tuve una lucha y estuvo bien, pero no fue nada especial. Él dijo: ‘Tengo 100 tipos que pueden hacer lo que acabas de hacer’. Lo que decía era cierto. Estaba tratando de ser algo que intentaba ser el bueno de la historia. Debería haber sido simplemente AJ Styles. Él me dijo lo que quería y yo pensé: ‘Conozco a ese tipo'».

El nombre censurado es el propio Vince McMahon, quien ha sido acusado de tráfico sexual, abuso emocional y agresión sexual por la ex empleada Janel Grant. El caso está siendo investigado federalmente. Durante el episodio de WWE RAW más reciente, CM Punk también le hizo referencia hablando de quién nombró a Drew McIntyre «El Elegido».