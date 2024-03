Rhea Ripley: «Odio las redes sociales»

«Notarás que la audiencia en vivo, incluyendo en televisión, y no solo en televisión, sino cuando vas de ciudad en ciudad, para mí, ahí es donde está mi negocio. Esas son las personas a las que atiendo. No siempre está al 100% alineado con las voces ligeramente más volubles u opinionadas que vas a escuchar en las redes sociales. (…) Para mí, la verdadera verdad está en la reacción en vivo (…)». Esto decía recientemente Sami Zayn sobre las redes sociales.

► Rhea Ripley habla de las redes sociales

Como él, Rhea Ripley también es una habitual de ellas, aunque solo sea porque como Superestrellas de WWE es una de las muchas herramientas que tienen para contar sus historias. Y al igual que el retador al Campeonato Intercontinental, la Campeona Mundial tampoco gusta demasiado de ellas. Lo explica en su reciente aparición en Logan Paul’s Impaulsive, aclarando que sí que disfruta del arte que crean los fanáticos, algo que podemos ver cuando entramos a sus plataformas.

«Para ser honesta, no pienso demasiado en eso. Odio las redes sociales. Lo siento. Soy alguien que está totalmente en contra de las redes sociales, pero es una plataforma tan importante para lo que hacemos, así que la necesitamos. Cuando estoy en casa, intento relajarme. Buddy me tiene acostumbrada a llegar a casa y apagar un poco mi cerebro laboral para poder descansar. Pasé por una etapa completa cuando llegué aquí por primera vez en la que siempre era trabajo, trabajo, trabajo, y nunca estaba relajada. Él me ayuda a relajarme.

«De vez en cuando, sí entro en las redes sociales y me gusta ver las cosas de los fans y compartirlas. Cuando se trata de mis publicaciones, simplemente encuentro una foto donde…mi cerebro funciona de una manera extraña en la que pienso en la cosa más pícara PG pero no PG para publicar y es lo primero que me viene a la mente. ‘Sí, genial’. Es algo que conecta bien con mi audiencia.»