TNA planea contratar a Mike Santana

Sin posibilidades de encontrar hueco individual tras su distanciamiento de Ortiz, Mike Santana decidió cambiar de aires y dejar AEW este mismo mes.

Lejos de mostrarse inquieto sobre el futuro, Santana anunció dos semanas atrás que lo mejor de su carrera estaba por venir. Palabras, ipso facto, vistas como un avance de su firma con WWE, pues hoy día muchos seguidors no parecen ver otras alternativas más allá de las grandes promotoras.

Preguntado por ello en reciente entrevista con Chris Van Vliet, Santana dijo estar abierto a todo, incluyendo TNA, casa que ya conoce.

Y mientras continúa reinando en House Of Glory, donde porta su máximo campeonato, ahora conocemos cuál sería el siguiente destino de Santana.

Según Fightful, TNA está en proceso de hacerse con los servicios de quien conformara Latin American Exchange junto a Ortiz, Konnan, Homicide y Diamanté. Santana, haciendo equipo con Ortiz, conquistó cuatro veces el Campeonato Mundial de Parejas de la entonces Impact Wrestling.

Tal vez encuentre allí Santana nuevo socio de armas, o quizás TNA quiera apostar por él en solitario. Interesante contratación, de confirmarse, la hecha por esta casa, unido a las extensiones y renovaciones de varios nombres valiosos como Josh Alexander y Ace Austin, con la sombra de un posible éxodo masivo consecuencia del despido de Scott D’Amore, cuando, ¿casualidad?, Motor City Machine Guns acaban de formalizar su salida.

An iconic shot of inside the clubhouse. #LAX @SantanaLAX @Ortiz5150 @Konnan5150 pic.twitter.com/ZgaSFAI8vC