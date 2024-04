The Collective domina el «WrestleMania Weekend», y el segundo evento bajo el paraguas de GCW, tras Bloodsport, fue ayer GCW/JCW vs. The World 2024, donde se defendió el máximo cetro de la promotora hermana-filial, JCW, con un combate, entre Masha Slamovich y Syuri, que por ahora se sitúa entre lo mejor del fin de semana y lo mejor del año.

Destacar la heterogeneidad de GCW/JCW vs. The World 2024, con competidores de TNA, Stardom, wXw, Dragon Gate, BJW… Una auténtica ONU luchística.

Desde el Penns Landing Caterers de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), GCW/JCW vs. The World dejó los siguientes resultados.

Last night, God’s Eye leader @syuri_wv3s went to a 30-minute time limit draw against Masha Slamovich at in an ALL OUT brawl in her second match of the day!



⭐️ Who else made it GCW and JCW vs. The World after #STARDOM American Dream ‘24??



pic.twitter.com/mosunZIFCX