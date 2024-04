Rhea Ripley no usará su aparato ortopédico en WrestleMania 40

Rhea Ripley lleva un aparato ortopédico en la muñeca debido a una lesión pero no planea usarlo durante su lucha en WrestleMania 40. La Campeona Mundial -defenderá el título contra Becky Lynch– lo confirmó durante una aparición en The Pat McAfee Show Live From WrestleMania XL explicando que ha intentado utilizarlo en recientes eventos pero no es práctico.

► Rhea Ripley en WrestleMania 40

«Es algo viejo. Ha estado allí durante un par de meses y esto es más para asegurarme de no lastimarme aún más. Los médicos saben que a veces soy bastante irresponsable y no voy a dejar de ir al gimnasio y hacer tonterías. Así que me dijeron: ‘Estás confinada a un aparato ortopédico, jovencita, y no se te permite quitártelo.’

«Probablemente no lucharé con él porque intenté hacerlo en un evento en vivo y… No es práctico en absoluto.»

«Mami» quizá no debería hablar demasiado alto de sus problemas pues «The Man» ha dicho también que llega al gran evento buscando sangre:

«Bueno, aquí está la cosa, cuando se trata de Mami versus The Man, sabes que vamos a robar el espectáculo. Así que no le gusto a ella. Ella no me gusta a mí. Va a ser una pelea. Va a ser una batalla. No habrá nada bonito en ello. Estoy buscando sangre. No sé si no habrá nada bonito en ello, pero será intenso. Eso es seguro.»

El combate entre las dos guerreras está programado para la Noche 1 así que el sábado 6 de abril estarán batallando por el título del mundo que Rhea sostiene desde hace 370 días. Becky nunca lo ha ganado hasta ahora, aunque sí fue Campeona Raw, Campeona SmackDown y Campeona NXT. Van a saltar chispas en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.