Resultados de FSW No Escape: Execution Day 2023

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Y si hablamos de la lucha libre profesional, el circuito independiente es tan rico… Existen incontables opciones para que un fanático satisfaga su gusto por los encordados. Ahora nos enfocamos en el evento FSW No Escape: Execution Day de Future Stars of Wrestling celebrado el 29 de enero en el Silver Nugget Casino en Las Vegas.

► Resultados de FSW No Escape: Execution Day

Como acostumbramos, primero vamos con los resultados de los combates y después con algunas imágenes de los mismos.

CLAS venció a Remy Marcel

Campeonato Estado de Nevada FSW – Lucha de dos a tres caídas: Gregory Sharpe (c) venció a Damian Drake [2:1]

Juicy Finau venció a Big Money Clutch, Jakob Austin Young, Jordan Oasis, Mondo Rox

Campeonato de Parejas FSW : Lights Camera Faction (Fresco y Watson) vencieron a TBD (Hero Leu y Shogun Jones) (c)

: Lights Camera Faction (Fresco y Watson) vencieron a TBD (Hero Leu y Shogun Jones) (c) Campeonato Sin Límites FSW : Danny Limelight venicó a Matt Vandagriff (c)

: Danny Limelight venicó a Matt Vandagriff (c) Campeonato Femenil FSW – Steel Cage: Viva Van (c) venció a Mazzerati

– Steel Cage: Viva Van (c) venció a Mazzerati Steel Cage: Nic Zander venció a Nick Bugatti

Campeonato de Peso Completo – Steel Cage: Ice Williams venció a Hammerstone (c)

