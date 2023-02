Un montón de detalles acerca de Royal Rumble 2023

Royal Rumble 2023 ha quedado atrás y ahora traemos un montón de detalles sobre lo ocurrido tanto delante como detrás de cámaras gracias a información que nos traen nuestros compañeros de Fightful.

Empezamos con los productores de las luchas:

AN HONORARY UCE NO MORE! @SamiZayn has just betrayed @WWERomanReigns and the entire Bloodline at #RoyalRumble ! pic.twitter.com/ZtzAF1xGGD

Y continuamos con todo lo demás:

WHAT DID WE JUST WITNESS?!?@LoganPaul and @KingRicochet just blew our minds at #RoyalRumble with an unbelievable moment! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/V5HIMhT0yQ

— WWE (@WWE) January 29, 2023