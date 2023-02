Hasta ahora, Dominik Mysterio solo ha trabajado como luchador en la WWE. La carrera del hijo de Rey Mysterio apenas es un bebé en estos momentos pues dio comienzo en 2020. Y él tan solo tiene 25 años. Aunque realmente ha estado muy activo pues ha tenido 138 combates. No cabe duda de que está posicionado como una gran promesa. Ahora nos preguntamos si va a pasar toda su vida luchística siendo una Superestrella o en algún momento, como hiciera su padre, le pondrá un cierre temporal para probar las mieles de otras compañías.

It's @reymysterio vs. @DomMysterio35 like you've never seen before… 🏎

Don't miss @NASCAR Clash at the Coliseum on @FOXTV this Sunday at 8/7c! pic.twitter.com/8zcv8fq0cE

— WWE (@WWE) February 4, 2023