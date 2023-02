Resultados de AKW Killin Wrestling! (11/02)

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

Ahora nos enfocamos en el evento AKW Killin Wrestling! de la compañía All Korea Wrestling celebrado el 11 de febrero de 2023 en el Miss Yoon Studio en Seúl, Corea del Sur

Primero, vamos con los resultados de los combates:

No tenemos más imágenes del show que las que vemos a continuación, que no son realmente del mismo sino una previa:

AKW Killin' Wrestlin' February 11th, 2023. Seoul South Korea… We are ready for WAR!!! #akw #allkoreawrestling pic.twitter.com/CVRZdRqbEj

— All Korea Wrestling (@KoreaWrestling) January 6, 2023