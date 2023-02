La curiosa referencia de WWE hacia Bayley y Becky Lynch

WWE está en rumbo hacia WrestleMania 39, y parece que la enemistad de Becky Lynch y Bayley podrían tener un enfrentamiento para el referido evento premium, a pesar de que ya lucharon dentro de una jaula de acero, aunque no se descarta de que tomen nuevos rumbos; no obstante, con seguridad ambas encontrarán un hueco para combatir en el SoFi Stadium este 1 o el 2 de abril.

► Bayley y Becky Lynch son referenciadas como “las más grandes”

Bayley y Becky Lynch inspiraron a una generación de talentos, al igual que Charlotte Flair y Sasha Banks, siendo las cuatro llamadas a menudo, “The Four Horsewomen“. Aunque The Boss ya no está en WWE, las otras tres siguen todavía en la cima de la división femenil, junto con otras estrellas emergentes como Rhea Ripley, Bianca Belair, Alexa Bliss, entre otras.

El reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que ahora se hace referencia a Bayley y Becky Lynch como “grandes de todos los tiempos”, y este nuevo sobrenombre sería una obra del propio Triple H.

“Es notable que los locutores ahora, y obviamente esto proviene de Levesque porque nunca dirían esto por su cuenta, que Lynch y Bayley son las más grandes de todos los tiempos en la lucha libre”.

Sin duda, a WWE le encanta promocionar todo lo que pueden en la pantalla para promocionar su producto televisivo, exagerando en algunos aspectos a veces, con la finalidad de darle la importancia debida. En el caso de Bayley y Becky Lynch, aparentemente serán tratadas así a partir de ahora.