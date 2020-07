Sin apenas sumar 30 primaveras, ciertos competidores de MMA lucen ya cual veteranos, debido al nivel de exigencia de esta disciplina, que sólo muy pocos, en base a su éxito, ven como un trabajo a largo plazo. Porque, además, existe algo llamado lucha libre profesional que lleva ya un par de décadas siendo un refugio para estos competidores, pese a que el caso reciente de Cain Velasquez quizás no resulte un buen acicate.

Y alguien que suena como última reconversión es Paige VanZant, a raíz de su contundente derrota el domingo en UFC 251 ante Amanda Ribas; compromiso que como apuntó mi compañero de SÚPER LUCHAS Ezequiel Bergonzi, fue el último en el contrato de "12 Gauge" con la empresa de Dana White.

Coyuntura que Renee Young aprovechó para lanzar una pregunta a sus seguidores.

What are the odds we see @paigevanzant in a @WWE ring?