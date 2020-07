Vince McMahon, encantado con la actuación de Jeff Hardy en Backlash 2020

División de críticas está suscitando la rivalidad que protagonizan actualmente Jeff Hardy y Sheamus, tanto por sus referencias a las adicciones de "The Charismatic Enigma", como por, en su momento, evocar el asesinato de George Floyd. Narrativa tan gruesa no veíamos desde la "Attitude Era", una época de ratings que WWE quiere recuperar a toda costa, y esta historia tuvo su desembocadura sobre Backlash 2020 el pasado mes, mediante un mano a mano entre Hardy y "The Celtic Warrior".

► La felicitación de Vince McMahon a Jeff Hardy en Backlash 2020

No fue uno de los puntos más destacados del PPV, pero parece que Vince McMahon quedó muy satisfecho. En una secuencia del último episodio de 'WWE Chronicle', centrado en Jeff Hardy y su camino de redención, el veterano gladiador aparece volviendo a la Gorilla Position después de su combate con Sheamus, y allí, se encuentra con estas palabras del "Chairman".

«¡Eso fue jodi**mente genial, ¡Hos** puta! ¡Fue muy bueno!»

Además, aparecen Bruce Prichard y D-Von Dudley, quienes también elogian a Hardy, mientras este invita jocosamente al ex-"Team Extreme" a revivir aquellos días de la creación del combate TLC.

¿Un gesto de cara a la galería, quizás en vista a que Jeff no se reúna con su hermano Matt en AEW? Su derrota hizo pensar en una salida inminente del menor de los Hardy de WWE, sin embargo, ya supimos que aún tiene contrato hasta el año que viene.

Y el horizonte más cercano para la Superestrella de WWE es su "Bar Fight" en Extreme Rules 2020, donde de nuevo se enfrentará a Sheamus. Supuestamente, ahora sí, veremos una redención de Hardy, lo que lo encaminaría quizás hacia los puestos estelares de SmackDown en los próximos meses.