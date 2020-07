Su creación no llegó precisamente en el mejor momento para lo extremo dentro de WWE. Extreme Rules debutó hace 11 años en el calendario de la empresa McMahon, justo en un momento donde la implantación de la "Era PG" se hizo plena, y coincidiendo además con los estertores de la WWE ECW. Así, progresivamente, la esencia de este PPV fue desvirtuándose, al dar cabida a estipulaciones que podían verse bajo cualquier otro evento.

Pero, dicen que no hay mal que por bien no venga, el coronavirus lleva a que WWE recurra a los combates ya grabados de estilo cinematográfico. Y gracias a este formato, quizás Extreme Rules 2020 (o The Horror Show at Extreme Rules) haga honor por fin a su nombre.

Porque de momento, las estipulaciones que se están añadiendo lucen, cuanto menos, frescas a ojos del espectador novel y veterano. Junto al "Wyatt Swamp Fight" entre Braun Strowman y Bray Wyatt, supimos ayer que el "Ojo por Ojo" que protagonizarán Rey Mysterio y Seth Rollins también será filmado previamente, con un planteamiento que, ciertamente, luce de lo más extremo: la victoria llegará mediante la extracción de un ojo.

Y la pasada noche, durante Friday Night SmackDown, se confirmó la revancha donde Jeff Hardy y Sheamus dirimirán sus diferencias, también bajo reglas especiales. Concretamente, una Pelea de Bar, que casa con la historia de redención de "The Charismatic Enigma", y cuya realización será también pregrabada, a menos que WWE monte un bar dentro del Performance Center de Orlando (Florida).

Tipo de combate que hacía tiempo no veíamos por las pantallas de McMahonlandia. A bote pronto, recuerdo aquel disputado por APA y los Dudley Boyz durante la "Attitude Era".

► Siete encuentros confirmados para el cartel de Extreme Rules 2020

A apenas una semana de la cita "extrema", su menú luce de la siguiente manera.

CAMPEONATO WWE; ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins

PELEA DE BAR

Jeff Hardy vs. Sheamus

Extreme Rules 2020 se emitirá el 19 de julio, teniendo al Performance Center de WWE en Orlando de escenario central, y SÚPER LUCHAS les ofrecerá debida cobertura en directo.