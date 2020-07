Junto a Tommaso Ciampa, Johnny Gargano se ha convertido en el luchador que más tiempo lleva compitiendo dentro de NXT. Considerando su valía, no resulta extraño que Triple H retenga al gladiador en su terreno desde hace casi ya un lustro, pero ya sabemos que cuando Vince McMahon da la orden, ningún vicepresidente ejecutivo puede ponérsele por delante.

De ahí que el caso de Gargano tenga ciertas aristas, y su permanencia sobre la tercera marca responda en primer lugar a una verdadera falta de interés del "Chairman" por el ex-DIY. No obstante, en caso de que se pregunten si por su parte Gargano quiere cambiar de escenario de trabajo, a continuación tenemos la respuesta.

Johnny Gargano en el elenco principal

► NXT es la casa de Johnny Gargano

A tenor quizás de la falta de una rivalidad concreta para Gargano, un seguidor escribió este tuit.

I love Johnny Gargano, I think he’s awesome,



But him being scared to go to the main roster is just stupid, he did literally everything he could on NXT, you’re not gonna have a successful career if you don’t go to the Main Roster pic.twitter.com/9NOV3q7sLX — Hᴍᴏᴏᴅ (@HmoodWrestling) July 11, 2020

«Me encanta Johnny Gargano, creo que es genial, «Pero que tenga miedo de ir al elenco principal es una estupidez, hizo literalmente todo lo que pudo en NXT, no vas a tener una exitosa carrera si no vas al elenco principal»

Comentario que llamó la atención de "Johnny Wrestling".

Let's talk about this "scared" narrative. I get to work side by side with my Wife and guys I've traveled the world with for years. I have a great relationship with everyone in the office, get to WRESTLE and help a product I truly believe in. That's my definition of "success". — Johnny Gargano (@JohnnyGargano) July 11, 2020

«Vamos a hablar de este discurso "del miedo". He podido trabajar junto a mi esposa y tipos con los que llevo años viajando por el mundo. Tengo una gran relación con toda la directiva, puedo LUCHAR y ayudar a un producto en el que creo de verdad. Esa es mi definición de "éxito"».

Porque no es la primera vez que deja clara sus intenciones. El año pasado, Chris Van Vliet comprobó de primera mano la postura de Gargano respecto al sistema de marcas de WWE.