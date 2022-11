Renée Paquette: «MJF imitó muy bien a Jon Moxley»

Desde que llegó a AEW, Renée Paquette ha tenido mucho trabajo y ha aparecido realizando distintas entrevistas. La que más le ha gustado fue la que le realizó a MJF el pasado 26 de octubre en AEW Dynamite. Así lo reveló la exentrevistadora de WWE en la más reciente edición del podcast AEW Unrestricted, en donde declaró que trabajar con MJF le recuerda a Paul Heyman, por lo bueno que ambos son en el micrófono.

«Quería ser testigo de lo que MJF hace tan cerca. Solía hacer un montón de promos junto con Paul Heyman, y eso era una gran especie de actuación, era increíble. Me encanta poder trabajar con gente así porque me da mucho qué hacer… hay muchas posibilidades para ejecutar en pantalla. Así que, fue divertido hacer alguna de estas cosas que recientemente hicimos con MJF.

► A Renée Paquette le gusta trabajar con MJF

«La forma con como imitó a Jon fue, en realidad, una muy buena imitación. No es que me sorprenda, porque siento que MJF es MJF. MJF es un artista de clase mundial. Obviamente, no lo vi imitarlo antes.

«Verlo por primera vez y poder escuchar lo que decía, cada vez que él hacía un gesto, yo decía: ‘¡Wow, ese gesto lo hace Jon!’ No sé, como cuando movía los hombros de la forma en que los mueve Jon, es muy divertido. MJF hizo su trabajo y logró imitar muy bien a Jon Moxley. Pequeño pedazo de mie***».

Sin duda alguna, es una realidad, pues hasta el propio Heyman ha estado bastante sorprendido con MJF y lo ha destacado en entrevistas. En marzo de este año, hasta dijo que seguramente se encontrarán y trabajarán juntos en el futuro. Estas fueron sus declaraciones:

«Es muy creíble en el micrófono. Decir que es increíble en el micrófono no sería un cumplido y se quedaría corto. Porque increíble significa que no es creíble. Y él es creíble. Es muy bueno en lo que hace. Es muy joven y tiene un gran futuro por delante.

«¿Alinearme con él? Estamos muy lejos… En este momento, él está en un lugar envidiable en una empresa emergente que tiene una gran cantidad de dinero y financiamiento detrás de ella y una excelente distribución de este dinero. Veremos qué le depara el futuro. Pero, estoy seguro de que, en algún momento de su vida, nos vamos a encontrar».