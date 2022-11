Si olvidamos o dejamos a un lado aquella breve participación en el Royal Rumble 2014 que no fue a más y que simplemente sirvió como una pequeña sorpresa, JBL se retiró como luchador después de perder ante Rey Mysterio en WrestleMania 25 en tan solo 21 segundos. No estaba previsto, al menos no oficialmente, que colgara las botas después del combate pero una vez que el enmascarado se fue del escenario con la victoria en el bolsillo el miembro del Salón de la Fama anunció desde el encordado que decía adiós a su carrera.

► JBL se retiró con Rey Mysterio

Los dos guerreros compartieron recientemente con Booker T un episodio de Table For 3 en WWE Network y «Bradshaw» dio a conocer el motivo por el que eligió a «The Great Mask of All Time»: retribuir al negocio de la lucha libre profesional. Curiosamente, los dos siguen trabajando actualmente, Mysterio continúa luchando y JBL es el mánager de Baron Corbin.

“Todo lo que él (Vader) podía darme, lo hizo ese día. Es por eso que cuando mi espalda se lastimó y tuve que retirarme, te elegí a ti (Mysterio), y dije: ‘Este es mi último combate, y lo que sea que tenga JBL, obtendrás lo que yo obtuve’, lo cual es no era mucho en ese momento.

«Traté de obtener la mayor presión posible sobre mí y sobre ti para que cuando ese final llegara, ese uno, dos, tres, que cualquier equidad que tuviera JBL, la recibieras. Para mí, eso es lo que haces en el negocio. Lo haces por las personas que amas, amas el negocio, amas a las personas que te rodean. Eso, para mí, es devolver el favor. Fue un honor hacerlo”.

¿Os gustó la historia que compartieron Rey Mysterio y JBL?