Durante el episodio de Dynamite del 26 de octubre, MJF realizó una promo con motivo de su rivalidad con Jon Moxley -el 19 de noviembre se enfrentarán por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Full Gear 2022– en la que en un momento su entrevistadora Renee Paquette le dijo que no puede comenzar una frase diciendo «con todo el respeto» y luego decir algo insultante. El luchador hizo justamente eso para responderle: «Renee, con todo el respeto, cierra la boca».

With all due respect, @The_MJF speaks with @ReneePaquette here on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/IcPYvmSf2c

— All Elite Wrestling (@AEW) October 27, 2022