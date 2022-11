Tony Schiavone espera que AEW haga más con Renee Paquette

Renee Paquette está dando sus primeros pasos en AEW y diríamos que es demasiado pronto para analizar cómo le está yendo pero desde que debutara el mes pasado se ha convertido en un rostro habitual de la programación entrevistando a luchadores tanto en el escenario como entre bastidores. Los fans están encantados de tenerla después de haberla conocido trabajando durante ocho años en WWE. Aunque ella tenía algunas dudas de cómo iban a reaccionar hacia ella después de un tiempo alejada de la lucha libre tras su salida de esta compañía en 2020.

► Tony Schiavone espera más para Renee Paquette

Iremos viendo cómo sigue evolucionando Renee Paquette como All Elite pero Tony Schiavone ya espera que la organización Khan haya más con ella. Así lo expresaba el también integrante de la misma en un reciente episodio de su Ask Tony Anything.

“Ella es maravillosa, es tan profesional, es tan buena frente a la cámara en lo que hace y ahora también me impide correr detrás del escenario 100 veces. Estoy realmente muy emocionado de que la tengamos, y espero que la usemos más. Sé que ella hizo algunos comentarios para la WWE en ese entonces, y estaba realmente en una situación difícil, era la tercera persona”.

“Una mesa de tres hombres no es fácil y luego agregar un cuarto como lo hacemos en Rampage es aún más difícil, así que pensé que ella estaba en una situación difícil allí. Es genial trabajar con ella, se ve muy bien ante la cámara, es genial, una de nuestras mejores contrataciones en mucho tiempo, realmente lo es«.

¿Os está gustando lo que está haciendo Renee Paquette en AEW?