Reby Hardy defiende a Matt Hardy por lo sucedido en Double or Nothing

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, hubo muchas críticas hacia Matt Hardy y hacia AEW, por el hecho de presentar una secuencia en donde Santana y Ortiz ahogaban a Hardy en una piscina, para que luego este reviviera bajo otra versión de él mismo. Según algunos fans, el timing de haber hecho eso fue el inapropiado dado que no hacía muy poco había fallecido Shad Gaspard, justamente, ahogado en el océano. Y el caos no se hizo esperar en las turbulentas redes sociales.

Al respecto, Reby Hardy salió al paso de las críticas, y muy fiel a su estilo, dijo lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter:

And while we’re at it. Fuck these people too. There was no “drowning angle”. There was no drowning, period. THERE IS A LOT ON TV TO UPSET ABOUT THIS WEEK BUT THIS AINT IT. https://t.co/uP9ItM9zmb

— Reby Hardy (@RebyHardy) May 30, 2020