Hace poco Seth Rollins comentó que podría unirse a su facción una persona "muy cercana" a él. No es mucho con lo que especular pero sí suficiente para que los fans de WWE mencionaran varios nombres, destacando entre todos Cesaro. Ahora la conversación abandona esta empresa así como también a dichos luchadores, pero no se sale del tema; porque Chris Jericho piensa en añadir más miembros al Inner Circle. Esta facción está formada por él mismo así como también por Jake Hager, Sammy Guevara, Santana y Ortiz. ¿A quién más pueden necesitar?

► ¿Más miebros al Inner Circle? ¿Por qué no?

Quien fuera Campeón Mundial de Peso Completo AEW, el primer dueño del título en su historia, no reveló ningún nombre en concreto, pero sí comentó lo siguiente en el más reciente episodio de Saturday Night Special:

"Estaría abierto a ello, estaría abierto a tener un sexto miembro en The Inner Circle".

Por otro lado, en realidad el veterano luchador canadiense no tiene la intención de que esto ocurra pronto. Continuó afirmando esto, comparando su facción con la legendaria banda de música británica Iron Maiden:

"Creo que cuanto más tiempo podamos mantenernos como cinco miembros en The Inner Circle, mejor... Porque creo que ya somos la facción más grande en la historia de la lucha libre. Y lo digo con total confianza y humildad, porque no hay una mejor".

Como en el caso de Rollins, quizá a Jericho también se le pasara por la cabeza añadir a una luchadora a su equipo. De esta forma, poco a poco, mientras que él se hace con el plano estelar, Hager y Guevara podrían intentar hacer lo propio con el medio cartel mientras que Santana y Ortiz conquistan la división de parejas. Y echando un vistazo al bando de rudos de la empresa... ¿Nyla Rose? ¿Awesome Kong?