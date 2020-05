Tras más de 3 horas del PPV de All Elite Wrestling con más acción sobre el ring de la breve historia de la empresa, este dejó como estelar el "Stampede Stadium Match" entre The Elite y The Inner Circle que despidió la noche con una sonrisa. Double or Nothing 2020 tenía que rebajar las tensiones de unos meses oscuros y de una semana particularmente trágica para la lucha libre, con los decesos de Shad Gaspard y Hana Kimura. Pero quién iba a decirle a AEW que precisamente cierta secuencia de esa lucha pregrabada los pondría en la picota por una aparente evocación del ex-Cryme Tyme.

Durante los compases finales, Matt Hardy se enfrentó a Santana y Ortiz en una piscina del TIAA Bank Field, y en su intento de dejar fuera de circulación al "Broken", los puertorriqueños intentaron ahogarlo en varias ocasiones. Pero cada vez que el veterano parecía haber sucumbido a la falta de oxígeno, una versión distinta de su personaje emergía de las aguas.

¿Intuyen la siniestra conexión que Dave Meltzer reporta en el último boletín del Wrestling Observer?

Y no sólo cercanos a Gaspard juzgaron de inoportuno el "spot", si recordamos que el luchador falleció ahogado en el mar, sino también numerosos seguidores de AEW, a los que Matt Hardy pareció responder mediante el siguiente tuit explicativo.

When I learned there were pools in the Stadium, I knew stocking them with the magical waters of The Lake of Reincarnation would be...



......WONDERFUL! https://t.co/qrwtpBGrKS