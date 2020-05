En la edición de WWE SmackDown del día de hoy, ocurrió una historia que causó enojo entre los fans de WWE. Y es que la compañía tomó la decisión de que Jeff Hardy fuera arrestado luego de chocar contra Elias al inicio del show. Aunque los arrestos es un elemento que a Vince McMahon le gusta añadir bastante a lo que ocurre en sus programas televisivos, esta vez hubo un problema. Y es que ocurrió en medio de un gran caos social causado por la muerte de George Floyd, un hombre norteamericano que falleció tras un aparente exceso de fuerza utilizado por un elemento de la policía de Minneapolis.

Dicha acción ha causado una gran revuelta social, personas de distinto color de piel han estado varios días haciendo un motín en Minneapolis para exigir justicia en este caso, pues el abuso policial se habría dado por racismo. Las protestas han generado robos, destrucción y hasta quemaron la estación de policía de la ciudad.

Así las cosas, muchas personas se enojaron por haber visto a policías en la edición de SmackDown hoy. Tal vez no fue algo intencional, ni una referencia a lo que está sucediendo, solamente es que los escritores y Vince no pensaron en las críticas que esto les iba a causa, pues en realidad, sí es un mal momento. Es como añadir leña al fuego.

Yep, they really got Jeff Hardy being arrested on tv, this is really bad timing with everything that's happening in the country yo #Smackdown

"Sí, realmente hicieron que Jeff Hardy fuera arrestado en televisión, este es un momento realmente muy malo para hacer eso con todo lo que está pasando en el país [Estados Unidos]".

Matt Hardy y Tony Khan se pronunciaron al respecto, y aunque no mencionaron a la competencia, es claro el mensaje:

