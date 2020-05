Los recientes despidos en WWE se dieron como parte de una política de auteridad en la compañía, cuyas finanzas se han visto afectadas por la pandemia del Coronavirus, la cual aún está lejos de resolverse. WWE está haciendo todo lo posible para ahorrar dinero y tener liquidez, y en su momento se indicó que el ahorro producido por las Superestrellas que están fuera de la compañía sería de alrededor de 8 millones de dólares al año, es decir, 750 mil dólares mensuales.

► Los recortes salariales en WWE

Además de los referidos despidos, también se produjeron recortes salariales en WWE a nivel de los ejecutivos de la compañía. También se pudo conocer que WWE recortó el sueldo de los productores y los árbitros. Es decir, la compañía está cambiando sus acuerdos con algunos empleados con respecto a cuánto dinero se les pagará, aunque es probable que esta táctica no continúe con sus superestrellas.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer declaró que las superestrellas están bajo contrato con una cláusula de protección salarial, y si se les pide que reduzcan su salario, eso anularía sus contratos y luego pueden ir a cualquier otra compañía.

“La cosa es que el talento está bajo contrato. Si se le pide al talento que reduzca su salario, se convierten en agentes libres y luego pueden ir a AEW. Entonces el talento será el último que se vea afectada. Tal vez el talento de la parte baja del cartel, quiero decir que les pueden ofrecer a las personas que no creen que se irán, o que no piensan que serán de interés, o no les importa si se van. Entonces estás incumpliendo los contratos. No los veo incumpliendo contratos con talento. Eso será la última que harán, pero sí, es otra opción. Tienen que mantener esas ganancias".

Previamente habíamos informado que la WWE alcanzará una ganancia récord este año, aún si no se hubieran hecho los recortes salariales. WWE tiene un gran conjunto de contratos de televisión con FOX y USA Network, también tienen garantizado el ingreso de dinero de Arabia Saudita. Si WWE no puede regresar a Arabia Saudita este año, entonces agregarán ese PPV que quedaría pendiente (de los dos que se obligan al año) al final de su contrato de diez años. Además, la cancelación de los eventos en vivo ha representado un gran alivio para la compañía.

En cuanto a los recortes salariales en WWE que sí se pudieron ejecutar, el propio Melzer reveló lo que ocurrió con los productores y árbitros:

"WWE recortó el sueldo de, creo, todos los productores, sino es la mayoría, y me dijeron que la mayoría de los árbitros, en caso de que no sean todos. No se cuanto. Las personas que conozco me dijeron que el impacto era del 20%".