Real1 (Enzo Amore) fue despedido de MLW

Real1, mejor conocido como nZo o Enzo Amore, habría sido despedido de MLW, aunque no se dieron muchos detalles de esta salida.

Según informes de Dave Meltzer del Wrestling Observer, Major League Wrestling (MLW) habría despedido al luchador conocido, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente, ni ha proporcionado detalles al respecto; sin embargo, sí retiro de su róster al luchador.

Real 1 estaba programado para desafiar a Hammerstone por el título mundial de peso pesado de MLW en MLW Battle Riot V el 8 de abril. Además, había competido recientemente en el episodio del 28 de marzo de MLW Underground contra Micromán y tenía previsto aparecer en WrestleCon en Los Ángeles.

En las redes sociales, Real1 respondió a los informes de su despido, asegurando que nunca había firmado un acuerdo con MLW y que solo había tenido un apretón de manos. MLW aún no se ha pronunciado al respecto.

HILARIOUS. I never signed a deal.

I had a hand shake. Do we want screen shots? I can just take ya to court

— REAL1 (FKA Enzo Amore) (@real1) April 1, 2023