GCW Gringo Loco’s The WRLD On Lucha 2: Resultados

Durante la semana de WrestleMania, varias empresas han estado realizando eventos interesantes, donde se han dado combates bastante interesantes, algunos de ellos motivados y preparados por GCW.

Uno de estos eventos fue Gringo Loco’s The WRLD On Lucha 2, donde hubo varios combates interesantes y en el cual participaron varios gladiadores de Lucha Libre AAA.

Sobresale el combate donde el Hijo del Vikingo derrotó a Laredo Kid; además, donde Gringo Loco dio cuenta de Psycho Clown.

The Wrld on Lúcha 2 is shaping up to be an Epic Event! Limited tix remain ! Are you READY ?! ! There will be flying, there will be bloodshed 🩸 ! ALL AUTHENTIC LÚCHA LIBRE !! SEE YALL THERE ! pic.twitter.com/dGtL1k6r93

— GringoLoco (@GringoLocoOG) March 31, 2023