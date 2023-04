The Rock tiene un mensaje para The Bloodline

A juzgar por la respuesta de público y crítica hacia el primer show de los dos que conforman WrestleMania 39 —con Dave Meltzer considerando que fue probablemente el mejor de la historia del magno evento y una puntuación de 8.82 en Cagematch—, se diría que WWE no echa de menos a The Rock.

Pero en cualquier caso, la mediaticidad que aportaría “The Great One” está por encima de la de cualquier otra Superestrella, y McMahonlandia buscará, cuanto menos, concederle una despedida sobre su mayor PPV.

Así, si esta vez puede prepararse debidamente, parece que The Rock ha emplazado a WWE a tenerlo en cuenta para WrestleMania 40, según reveló Meltzer el pasado febrero.

En las últimas horas, vía redes sociales, The Rock ha querido enviar un mensaje con motivo de WrestleMania 39. Y parte de su contenido está dando de qué hablar.

Sending electric energy, love, gratitude and support to our WWE Universe, Team WWE and my fellow women and men @WWE & @WWENXT Superstars whom I will always have your backs. Make history this weekend, move the crowd and have fun.

~ People’s Champ 💪🏾#Wrestlemania pic.twitter.com/J88VExgwy7