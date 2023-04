Tras perder en WrestleMania ¿Bayley se despide de WWE?

Desde SummerSlam 2022, Bayley se unió con Dakota Kai e Iyo Sky para formar Damage CTRL; sin embargo, luego de varios meses de insistir en obtener el Campeonato Femenil Raw, eso no ha sido posible y la única consolación que ha tenido el grupo fue haber logrado el Campeonato Femenil de Parejas WWE. En el reciente WrestleMania 39, el trío no pudo derrotar al equipo conformado por Becky Lynch, Lita y Trish Stratus.

Luego de la derrota de Bayley y compañía, el futuro de Damage CTRL luce incierto, dado que no ha podido sortear sus últimas rivalidades. Esta situación se acentuó aún más con una publicación reciente de Bayley en las redes sociales que tiene a los fanáticos especulando sobre su futuro en la WWE. La líder de Damage CTRL publicó un vago mensaje en su cuenta de Twitter que terminó con un “adiós”.

And sometimes the most romantic love story comes to an end.

Bye

