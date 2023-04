Real1 (Enzo Amore) aclara su salida de MLW

Real1(Enzo Amore) estaba programado para desafiar a Hammerstonepor el Campeonato Mundial de Peso Completo MLW en Battle Riot V el 8 de abril. Pero finalmente no lo hizo y entendemos que fue debido a que acaba de abandonar la compañía. La misma no se ha pronunciado sobre ello pero el luchador sí que contestó a los informes en un primer momento con estas palabras: “Gracioso. Nunca firmé un acuerdo. Tuve un apretón de manos. ¿Queremos capturas de pantalla? Puedo llevarte a la corte. En realidad, lol. Gracias por todo. Me divertí“.

> Real1, fuera de MLW

Tirando del mismo hilo, en una reciente entrevista con WhatCulture Wrestling, el ex WWE dio más detalles de lo sucedido dando a entender que fue una decisión suya y que incluso eligió que su último combate en la empresa fuera contra Microman. Además, señala que estará un tiempo alejado de la misma, lo cual también quiere decir que podría volver.

“Tenía una historia en MLW, no sé si lo sabíais, y me descartaron de la televisión allí. Por mi propia cuenta. Nadie me dijo que lo hiciera. Pero si tengo que poner a alguien en mi camino hacia la puerta, será mejor que sea alguien. Más vale que sea rudo, y más vale que sea capaz de patear el trasero de algunas personas, así que ese tipo era Microman. Microman es el luchador profesional más pequeño del mundo, pero también es la estrella más grande de MLW, así que sentí que era lo correcto. Era un trabajo de camilla, salí de espaldas. Eso fue probablemente lo último que me verán en MLW por el momento“.

