Hit Row fueron despedidos de WWE en noviembre de 2021 e hicieron su regreso a la compañía en agosto de 2022. Sin Swerve Strickland, que había firmado con AEW. Pero Top Dolla, Ashante Adonis y B-FAB habían estado trabajando como independientes, además de emprender otras aventuras fuera de la lucha libre profesional. Su vuelta no fue una sorpresa ya que volvieron de la mano de Triple H cuando este se hizo con el control creativo. Y la verdad es que nunca dejaron de hablar con él, como revelan en Wrassle Rap.

> Hit Row y Triple H nunca dejaron de hablar

“Me sentía de alguna manera y el día después de SummerSlam, dije: ‘Solo voy a enviarle un mensaje de texto a Hunter [Triple H] y decirle qué pasa y decirle cómo me siento’. Literalmente le envié un libro, un mensaje completo, simplemente diciéndole cómo me sentía. Me respondió a la mañana siguiente y me dijo: ‘Hablemos pronto’“, señala Adonis.

“Hunter y yo nunca dejamos de hablar, incluso después de que nos despidieron. Siempre nos enviábamos mensajes de texto de vez en cuando, no somos como mejores amigos, pero nos enviábamos mensajes de texto de vez en cuando. Al igual que Ashante, estaba viendo SummerSlam y veo que IYO (SKY) y Dakota (Kai) regresan y fue como: ‘Es genial que regresen. Me pregunto si quieren traer de vuelta a Hit Row’. Estaba pensando en esto, pero a la vez también: ‘Probablemente tiene una larga lista de otras personas que quieren traer de vuelta’. Obviamente, tenía una larga lista de personas a las que quería traer de vuelta. Pensaba que si nos traían de vuelta sería en dos, tres o seis meses. Después de SummerSlam, me envía un mensaje de texto como dos días después: ‘¿Tienes algo ahora mismo? ¿Cuándo puedes venir?’. ‘Mañana, si quieres’. Los siguientes días, tuvimos una llamada de Skype con los tres y una semana después, volvimos a debutar“, apunta Dolla.

