“Freelance Summit Vol. 3” fue el nombre de la función que presentaron las luchadoras de NOMADS’ desde el Shinjuku FACE.

► “Freelance Summit Vol. 3”

En el evento se dieron cita varias luchadoras de la escena independiente. Makoto se perdió el programa porque sufrió una distensión muscular la mañana del evento, en otra función de lucha libre.

Kaho Kobayashi y Kakeru Sekiguchi unieron fuerzas para imponerse a Rina Amikura y Yuko Sakurai en casi doce minutos de acciones.

Siguió otro choque de parejas, donde Momoka Hanazono y Marika Kobashi se impusieron a Sumire Natsu y Cherry.

En mano a mano especial, la veterana Cherry dominó a Miyuki Takase.

Siguió una triple amenaza de parejas, donde SPiCEAP (Maika Ozaki y Tae Honma) doblegaron a galaxyPunch! (Hikari Shimizu y SAKI) y a Maya Yukihi y Saori Anou.

En la vertiginosa batalla estelar, Nanae Takahashi, Rina Yamashita y Ryo Mizunami sometieron a Jungle Kyona, Hiroyo Matsumoto y Yuu. La “Deathmatch Amazon” dio el triunfo a su equipo castigando a Kyona con un Splash Mountain. Tras el combate, se efectuó una ceremonia de despedida para Jungle Kyona, quien se tomará un descanso para someterse a una cirugía. Todas le desearon lo mejor y esperan su pronto regreso.

Los resultados completos son:

NOMADS’: “FREELANCE SUMMIT NOMADS’ VOL. 3”, 14.04.2023

Shinjuku FACE

1. Kaho Kobayashi y Kakeru Sekiguchi vencieron a Rina Amikura y Yuko Sakurai (11:44) con un 120% Schoolboy de Kobayashi sobre Amikura.

2. Momoka Hanazono y Marika Kobashi derrotaron a Sumire Natsu y Cherry (13:53) cuando Hanazono colocó espaldas planas a Natsu.

3. Cherry venció a Miyuki Takase (12:04) con un Spring Night Love.

4. 3 Way Match: Tae Honma y Maika Ozaki vencieron a Maya Yukihi y Saori Anou y a SAKI y Hikari Shimizu (10:58) con un Suicide Buster de Ozaki sobre SAKI.

5. Jungle Kyona Last Match Before Hiatus ~ Never Surrender: Nanae Takahashi, Rina Yamashita y Ryo Mizunami derrotaron a Jungle Kyona, Hiroyo Matsumoto y Yuu (27:02) con un Splash Mountain de Yamashita sobre Kyona.