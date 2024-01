Eric Bischoff puede ser un «hater» de AEW (aunque muchas de sus críticas estén razonadas) y carecer de credibilidad para muchos por su trabajo en WCW y TNA, pero no erró al apuntar que CM Punk está ante su último tren en pos de despedirse razonablemente de los rings.

Punk nunca perdió el amor por la lucha libre. De lo contrario, nunca hubiera regresado a WWE, ni menos aún de manera tan presurosa tras su abrupta salida de AEW. Sabe que el tiempo corre en su contra (45 años no son baladí) y tiene la inmensa oportunidad de reincorporarse a una empresa, la mayor de la industria, que pasa por uno de los mejores momentos de su historia.

Por ello, tendría que ocurrir una catástrofe de proporciones bíblicas para que Punk acabase protagonizando otro incidente como el de las postrimerías de AEW All Out 2022 o el de AEW All In. WWE no necesita al «Best in the World», pero este sí necesita del antiguo Imperio McMahon. Un arco del farsante a todas luces atractivo.

► La madurez de CM Punk

El pasado mes, Booker T aseguró ante los micrófonos de su podcast ‘Hall of Fame’ que CM Punk es hoy un hombre distinto con respecto al de su primera etapa en WWE. Y ahora, es Randy Orton el que deja un discurso similar, durante su paso por el programa ‘The Bump’, donde Punk fue punto de cuestión.

«Tú sabes, no lo hemos tenido por aquí en una década. Recuerdo, en su día, tú sabes, por supuesto antes de que se fuera, como que había sobre él una sombra dentro del vestidor. Como a mí me pasaba. Así que realmente no puedo juzgarlo. Los dos hemos pasado por nuestras mierd*s, por las razones que fuesen, y creo que ahora ha cambiado. Es maduro, es más maduro. Tú sabes, no creo que los luchadores profesionales realmente sean maduros… Pero es más maduro que antes, como yo, y creo que cuando lo vi en Chicago, nos dimos la mano, nos dimos un pequeño abrazo y nos dijimos, ‘hey’, tú sabes, fue algo sincero. Nos alegramos de vernos y quiero que le vaya genial aquí, ¿sabes? Y creo que el sentimiento es mutuo».