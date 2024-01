LA Knight quiere enfrentarse a Logan Paul

LA Knight ha tenido un gran impulso durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas y más queridas de la WWE, aunque no pudo obtener el Campeoanto Universal Indisputable WWE a inicios del mes pasado en Arabia Saudita, cuando cayó derrotado ante Roman Reigns. Sin embargo, recientemente, el hombre «Yeah» aún no ha perdido de vista a The Bloodline, y está programado para disputar una lucha de cuatro esquinas en Royal Rumble, donde tendrá una nueva oportunidad de convertirse en Campeón Universal Indisputable WWE.

► LA Knight tiene cuentas pendientes con Logan Paul

A pesar del rápido ascenso de Logan Paul como estrella mundial de las redes sociales y actual campeón de los Estados Unidos, aún tiene un sinnúmero de rivales a los cuales enfrentarse, siendo LA Knight uno de los nombres importantes y con quien tiene cuentas pendientes desde antes de Money in the Bank 2023, cuando ambos formaron parte del combate de escaleras.

Durante una aparición reciente en el programa Sunrise en Australia, además de promocionar Elimination Chamber 2024 en dicho país, LA Knight fue consultado acerca de la posibilidad de enfrentarse ante Logan Paul, y este indicó específicamente no tener ningún tipo de miedo hacia la estrella de las redes sociales.

«¿Factor miedo? Mira, Logan Paul ha estado haciendo esto aproximadamente, ¿cuánto, tres minutos? Yo he estado haciendo esto durante unos 20 años, así que no, si alguien tiene un factor de miedo aquí…”

“En primer lugar, uno de los clips que mostraste tenía una pequeña muestra de eso, nadie podía escucharlo, pero salí y básicamente establecí la ley en cuanto a lo que sucedería si alguna vez éramos yo y Logan Paul en el ring”.

Habrá que ver qué es lo que le depara el futuro a LA Knight. Si bien tiene la oportunidad de convertirse en el Campeón máximo el próximo fin de semana, las probabilidades ciertamente no están a su favor, y quizás su camino hacia WrestleMania 40 lo vea enfrentarse ante Logan Paul, quien a su vez tendrá su primera defensa titular contra Kevin Owens en Royal Rumble 2024.