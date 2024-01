Nick Aldis está disfrutando de su estadía en WWE

Hasta el año pasado, Nick Aldis era mayormente conocido en la industria por ser Campeón Mundial en TNA y NWA en múltiples ocasiones; no obstante, todo eso cambió cuando fue contratado por WWE para trabajar como Gerente General de SmackDown, un papel relativamente nuevo y hasta sorprendente para él, pero en el que se está desenvolviendo bastante bien.

► Nick Aldis sabe que puede contribuir a la WWE

Durante una entrevista reciente con el Daily Mail, The National Treasure compartió su opinión sobre su papel en la WWE y cómo lo ha estado disfrutando, a la vez que ha expresado su agradecimiento por tener la oportunidad de trabajar allí y aportar con su experiencia, especialmente en esta etapa de su carrera.

“Me lo he pasado genial. Llegué bendecido con el don de las expectativas gestionadas. En cierto modo había hecho las paces con la idea de que tal vez WWE nunca estaría en las cartas para mí. Así que ciertamente llegué con un nivel de gratitud que tal vez no habría tenido si tuviera veintitantos años. Entré con una tarifa diaria, probé como productor detrás de escena, lo cual, nuevamente, había hecho las paces con la idea de que si ese iba a ser mi trabajo, entonces ese sería mi trabajo, y lo haré. Hacer ese trabajo lo mejor que pude, porque decidí que en este momento de mi vida y de mi carrera, quería contribuir a las grandes ligas. Eso puede deberse a que dediqué mis 10 mil horas, sentí que había hecho suficiente y que tenía suficiente experiencia, suficiente conocimiento y mi propia filosofía única y mi propio historial de éxito en el negocio de la lucha libre en el que estaba listo para trabajar. el nivel superior”.

“Sentí de una forma u otra que mis habilidades como profesional eran las más adecuadas para contribuir a la empresa número uno. Terminé con la NWA. Y en ese momento, decidí que si había algún tipo de oportunidad en la WWE, ahí era donde quería estar. Sentí que había hecho todo lo que podía hacer en un lugar con recursos limitados y simplemente decidí de una forma u otra que quería tener la oportunidad de contribuir allí”.

Aldis habló sobre cómo aportó una perspectiva única a su personaje de Gerente General en SmackDown, mencionando que Bruce Prichard se le acercó con la idea para el papel durante una reunión de producción y el ex Campeón Mundial NWA se mostró entusiasmado, porque vio el puesto como una gran oportunidad, resaltando lo realizado por personas como Eric Bischoff, Teddy Long y Stephanie McMahon.

“Realmente no tenía expectativas. No tenía idea de si Hunter tenía idea de quién era yo o qué había hecho, o qué era capaz de hacer, y ¿por qué tendría que hacerlo? Tiene muchas cosas que hacer. Creo que fue en Hershey, fue la noche en que John Cena regresó. Estábamos en la reunión de producción y Bruce Prichard me sacó de la reunión y me preguntó cómo me sentía físicamente porque tenían una idea para ti, para un personaje. Y eso fue todo, no mencionaron nada más al respecto durante unas semanas”.

«Supongo que en ese momento comencé a pensar lógicamente sobre lo que podría ser, así que comencé a prepararme, y luego, unas semanas más tarde, llamó nuevamente y me dijo que sería Gerente General de SmackDown, y yo dije: ‘Sí, por favor, ¿dónde firmo?’ Fue un trato muy, muy fácil de cerrar. Me encantan las perspectivas. Recuerdo haber colgado el teléfono y haber hablado con Mickie (James) sobre ello de inmediato. Y ella dijo: ‘Dios mío, sí. Serás genial en eso’. Me siento muy bendecido porque me han brindado buenas oportunidades para demostrar lo que puedo hacer. Y siento que he presentado el personaje de una manera algo diferente. Creo que ha habido grandes figuras de autoridad a lo largo de los años, pero creo que los que la gente recuerda son los que lo hicieron a su manera, como Eric Bischoff, Teddy Long y Stephanie McMahon. Tuve una visión de lo que podría ser este personaje y eso es lo que estás empezando a ver ahora en la televisión”.