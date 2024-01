Deonna Purrazzo: «No tenía más que hacer en TNA»

Deonna Purrazzo decidió no renovar su contrato con TNA para unirse a AEW a comienzos de 2024. Tuvo una oferta de WWE pero no estaba dispuesta a esperar.

De esta manera, vuelve a tener todo por hacer en una compañía. En cambio, en la «Impact Zone» lo hizo todo, como explica «The Virtuosa» en su reciente entrevista en Talk is Jericho

Fue tres veces Campeona Mundial y también Campeona Mundial de Parejas. Luchó con todas las mujeres del elenco. Fue estelar en PPVs. La cara de la división.

► Deonna Purrazzo, todo hecho en TNA

«Sabía que mi contrato con IMPACT estaba llegando a su fin, y sentí que, si era el momento de irme, sería ahora. Si esto fuera la época de los territorios, este sería el momento de partir. Britt Baker realmente me conectó con Tony Khan y empezamos a hablar. Sabía que el primer Dynamite del nuevo año iba a ser en Jersey, de donde soy, así que pensé: ‘sería un escenario de ensueño. Un sueño hecho realidad si pudiéramos lograrlo’, y todo se alineó.

«Fui campeona durante mucho tiempo en IMPACT. Tuve la oportunidad de trabajar con todas las mujeres en el vestuario, y fue como, ‘¿qué otras historias hay por contar? Todas ya me habían elogiado en ese momento, ya le había ganado a todo el mundo. Supusieron que tal vez me estaba yendo, así que tuve la oportunidad de hacer favores y poner a todos los demás por encima en mi salida. Era como, ¿qué más había por hacer? No estaba llegando nadie nuevo con quien pudiera trabajar, no sabía qué más había por contar aquí.»

Deonna Purrazzo tuvo su primer combate como All Elite el sábado pasando en Collision, donde venció a Red Velvet. El segundo será tan pronto como esta noche, cuando enfrente a Anna Jay en Dynamite. Y Toni Storm, la Campeona Mundial AEW, estará en la mesa de comentarios.

TOMORROW

Wednesday Night #AEWDynamite

TBS, 8pm ET/7pm CT@annajay___ vs @DeonnaPurrazzo Anna Jay, after a huge win last Wednesday + a close call at #AEWBOTB9, fights The Virtuosa, making her Dynamite debut after a win Saturday,

with Timeless Toni Storm on commentary TOMORROW! pic.twitter.com/baapHXd6RZ — Tony Khan (@TonyKhan) January 16, 2024