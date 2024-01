Deonna Purrazzo tenía una oferta de WWE: ¿Qué pasó?

Deonna Purrazzo apenas dejó pasar tiempo entre su salida de TNA y su entrada a AEW. No duró mucho eso de que era una de las nuevas agentes libres más candentes de la lucha libre profesional. Cualquiera pensaría que tenía la decisión tomada incluso antes de salir de la «Impact Zone». Y así era. No obstante, también estuvo valorando otras opciones, como la de volver a la WWE, empresa donde trabajó de 2014 a 2020 y que tenía interés en recuperarla. Al final, fue ella quien decidió no tomar ese camino.

► Deonna Purrazzo tenía una oferta de WWE

Y según nos informan nuestros compañeros de Fightful ello se debe a que la WWE quería esperar antes de firmarla y ella no tenía intención de ser paciente y acabó aceptando la propuesta de AEW. Esta novedad nos lleva a preguntarnos si «The Virtuosa» hubiera vuelto a ser una Superestrella y no iniciado una carrera como All Elite de no haber querido su antigua compañía que esperara. Nunca lo sabremos. Aunque, de nuevo, el mismo informe señala que la promoción Khan era su opción número uno.

«Ella salió victoriosa en esa ocasión, tuvo un debut destacado y los fanáticos coreaban su nombre. Hubo algún interés por parte de la WWE, aunque no estoy seguro de qué grado. Me informaron que todas las conversaciones con agentes libres se pospondrían hasta después del Año Nuevo, y quedó claramente establecido que ella no quería esperar tanto. Finalmente, decidió firmar con AEW, que, de todas formas, era la dirección hacia la que prefería encaminarse.»

Como una de las mejores luchadoras del mundo, ambas empresas se habrían visto tremendamente beneficiadas de contar con Deonna Purrazzo. Finalmente, es AEW, que necesita como el comer no solo de su talento sino de una mejora en la división femenil después de un 2023 no tan bueno como Tony Khan decía recientemente.