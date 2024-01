Tony Khan: «Adam Copeland se acercó para venir a AEW»

Adam Copeland tuvo su última lucha/aparición en WWE durante el episodio de SmackDown del 18 de agosto de 2023. En él venció a Sheamus en un mano a mano después del cual los dos se abrazaron como buenos amigos sabiendo que Edge se estaba despidiendo de la que siempre había sido su casa.

El 1 de octubre, The Rated-R Superstar hizo su debut en AEW. Fue durante el PPV WrestleDream cuando hizo acto de presencia para sorpresa de todo el mundo buscando salvar a Sting y Darby Allin de una paliza mayor a manos de Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne. Se inició así una rivalidad que sigue hoy.

► Adam Copeland se acercó a AEW

Tony Khan estuvo hablando recientemente de la unión de Adam Copeland a AEW en Going Ringside y dio a conocer que fue el luchador el que se puso en contacto con él para tomar ese camino y no al revés. Esto no es sorprendente ni llamativo pero es una información que no se conocía hasta ahora.

En relación con la llegada de Copeland a AEW: «Creo que la sincronización fue clave. Teníamos un evento de pago por visión el 1 de octubre, justo cuando vencía el contrato de Adam Copeland. Se puso en contacto conmigo y, sinceramente, la coincidencia hizo mucho sentido para que Adam Copeland se uniera a AEW.»

En cuanto a sus impresiones sobre Copeland: «Él es una de las mayores estrellas de la lucha libre en el mundo. Creo firmemente que Adam Copeland sigue ofreciendo los mejores combates y atrae a fanáticos de todo el mundo hacia AEW. Es un honor contar con Adam Copeland en AEW. ‘The Rated R Superstar’ ha renovado su rivalidad y su destacada historia con Christian Cage, el Patriarca de AEW y actual Campeón de TNT. Tener a ambos en AEW es algo realmente especial.»

"I just work harder" – Adam Copeland on the difference between him & Christian Cage. Watch #AEWCollision LIVE on TNT@RatedRCope pic.twitter.com/TZhFBCjD20 — All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024